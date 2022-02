Luzzara, un’opera collettiva di giovani per parlare di acqua

REGGIO EMILIA – “Come in un acquario d’acque dolci” è il titolo di un nuovo percorso didattico che offre ai giovani di Luzzara e non solo la possibilità di progettare e realizzare un murale per il sottopassaggio di Piazza E.Ferrari. Un’opportunità per ridare nuova veste al luogo, attraverso la partecipazione attiva dei più giovani nell’intento di favorire l’idea di condivisione, cura e fruizione dello spazio pubblico del paese inteso come spazio della collettività.

Da febbraio 2022 sono aperte le iscrizioni per creare il gruppo di lavoro che si occuperà del progetto, curato da Scilla Alberini, e che fa parte dell’offerta culturale 2022 di Spazio Goccia, lo spazio dedicato alla cultura dell’acqua nato dalla collaborazione tra Iren, Comune di Luzzara, Azienda Servizi Bassa Reggiana e Fondazione Un Paese. Il soggetto del murale sarà, infatti, legato al patrimonio naturalistico del fiume Po, il contesto storico e architettonico, il lavoro dell’uomo per gestire e garantire l’acqua di cui abbiamo bisogno e l’arte Naïf.

Il gruppo di lavoro, composto da un massimo di dieci ragazzi/e compresi tra i 10 e i 16 anni, sarà impegnato in otto laboratori di espressione artistica, confronto e ricerca sul territorio, praticati attraverso il “fare” collettivo. La residenza artistica sarà presso Spazio Goccia (via Tomba 4, acquedotto IREN – Luzzara) tutti i mercoledì di aprile e maggio dalle ore 15.00 alle 18.00. Iscrizione gratuita fino esaurimento dei posti disponibili

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0522-977612 | spaziogoccia@gmail.com