Luzzara, operaio aggredito e ucciso da due fratelli

LUZZARA (Reggio Emilia) – Un operaio 38enne indiano, Ranjeet Bains, è morto nel tardo pomeriggio di oggi nell’azienda metalmeccanica Quattro B srl di via Nazionale 295 a Codisotto di Luzzara. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato aggredito, per futili motivi, a calci e pugni e ucciso da due fratelli, suoi connazionali, di 42 e 41 anni, che lavorano anche loro come operai nella stessa ditta. I fatti e le cause di quanto successo sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Guastalla e del nucleo investigativo. I due presunti responsabili sarebbero stati fermati dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Giacomo Forte.

La vittima, Ranjeet Bains