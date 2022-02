L’Università domani ricorda Elena Russo

REGGIO EMILIA – L’Università di Modena e Reggio Emilia ricorda la sua studentessa reggiana Elena Russo, aspirante avvocata deceduta in un incidente il 30 gennaio, a nemmeno 21 anni, mentre consegnava le pizze. Domani alle 10, al chiostro del dipartimento di Giurisprudenza di Modena in via San Geminiano, si terrà “un momento di raccoglimento nel ricordo di Elena”, confermano in ateneo. Alla commemorazione, organizzata dai colleghi e dalle colleghe di corso, prenderà parte la madre di Elena, e sarà inoltre presente il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro.