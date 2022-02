Litiga e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Prima la lite e poi l’aggressione ai carabinieri di Scandiano e di Albinea: un marocchino 39enne è stato arrestato ieri sera per oltraggio, violenza e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La furia dell’uomo è stata resa inoffensiva solo con l’utilizzo di due cartucce spray al peperoncino in dotazione ai militari e con un calmante iniettatogli dai sanitari.

E’ successo ieri sera, verso le 19.30, lungo via Statale a Scandiano, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, senza fissa dimora, ha iniziato una lite con alcune persone e poi ha aggredito a pugni e a calci i carabinieri della tenenza di Scandiano e della stazione di Albinea che erano arrivati sul posto. Inoltre ha scaraventato contro i carabinieri, fortunatamente senza colpirli, una griglia in ghisa prelevata da terra.

Alla pattuglia di Albinea, che ha curato il primo intervento, si sono aggiunti i militari a bordo di altre due pattuglie della tenenza di Scandiano che, tuttavia, non sono riusciti a portare alla ragione l’uomo che è stato reso inoffensivo solo con l’utilizzo di due cartucce di spray al peperoncino che poi hanno consentito ai sanitari, intervenuti sul posto, di iniettargli un calmante.

In caserma, dove era stato portato per la compilazione degli atti, ha continuato a minacciare i carabinieri, rendendo necessario l’intervento di personale medico del 118 che gli ha somministrato di nuovo dei sedativi. Il 39enne, gravato da due decreti di espulsione dal territorio nazionale, è stato portato in carcere. Due militari sono rimasti lievemente feriti: per entrambi due giorni di prognosi per policontusioni varie.