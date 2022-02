Lavori urgenti di riparazione alla rete idrica di Albinea

REGGIO EMILIA – Lavori di riparazione urgenti ad una tubazione della rete idrica di Albinea: questa mattina si é verificata una perdita sulla rete in località Montericco. Subito intervenute sul posto, le squadre di Ireti hanno isolato il tratto di condotta danneggiata ed avviato il cantiere per le riparazioni del caso. Per consentire l’effettuazione dei lavori in alcune zone di Albinea si verificherà pertanto un calo di pressione e/o mancanza d’acqua dalle ore 10 alle ore 14.

In particolare le zone interessate sono:

via Scaparra

via San Geminiano

Via Castellana

Via Secchi

Via Barigazzi

Via Oliveto

Via Matteotti

Via Motti

Via Filippo Re

Via Spallanzani

Via Scaruffi

gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Al termine degli interventi verranno effettuati i lavaggi delle tubazioni, pertanto potrebbe verificarsi temporaneamente l’uscita di acqua non perfettamente limpida, che ritornerá normale in breve tempo.