Lavori in via Ariosto, Rec chiede lumi su passaggio tram

REGGIO EMILIA – Nel cantiere di via Ariosto a Reggio Emilia c’è un “convitato ingombrante di cui non si parla più”. Lo afferma il movimento Reggio Emilia in comune (Rec) a proposito dei lavori di riqualificazione, iniziati in questi giorni, di uno dei tratti della cosiddetta “passeggiata settecentesca”.

L’aspetto su cui si chiedono delucidazioni al Comune è nello specifico quello della linea tranviaria al centro del dibattito pubblico poco più di un anno fa (circa 14 chilometri di rotaia per attraversare la città da nord a sud con un investimento di 282 milioni, ndr), di cui lo studio di fattibilità prevedeva il passaggio proprio attraverso questo tratto di centro storico.

“Ci spiace constatare che, come nel restauro di viale Umberto I, anche nella riqualificazione di porta Castello e via Ariosto non si denota nessuna traccia di un possibile passaggio del tram”, commenta Rec. “Per cui ci chiediamo se il Comune abbia abbandonato l’idea”. Per i civici, tuttavia, “riqualificare l’area senza confermare in agenda quest’ipotesi, sarebbe un’occasione mancata”.