Landi Renzo sale al 72% nel capitale di Metatron

REGGIO EMILIA – Landi Renzo S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione di un ulteriore 23,43% del capitale sociale di Metatron S.p.A., – società con sede a Castel Maggiore (BO) – leader internazionale nelle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty, portando la Società a detenere una partecipazione pari al 72,43% del capitale sociale di Metatron.

L’acquisizione fa parte di un’operazione più ampia, finalizzata all’acquisizione del 100% del capitale di Metatron. Il corrispettivo complessivo pagato ai soci di minoranza e a ITG ammonta ad oltre 18 milioni di euro. La restante partecipazione, rappresentativa del 27,57% del capitale sociale di Metatron, di proprietà del socio ITG, sarà acquisita da Landi Renzo entro il 31 marzo 2022 per un controvalore pari a 7 milioni e 374mila euro.

L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo Landi Renzo di posizionarsi come player di riferimento nel segmento del Mid & Heavy Duty e dei sistemi ad idrogeno. Con questa acquisizione, che si unisce a quella di Idro Meccanica completata nel mese di gennaio, il Gruppo Landi Renzo consolida ulteriormente la sua presenza nel settore del Mid&Heavy Duty e delle tecnologie per l’utilizzo dell’idrogeno nel settore dei trasporti, segmento previsto in forte crescita nei prossimi anni.

Per il pagamento del corrispettivo di Euro 18.061.911,45, Girefin S.p.A., socio di controllo della Landi Renzo S.p.A., ha messo a disposizione della Società, in una unica soluzione, una somma corrispondente all’intero importo del suddetto corrispettivo mediante un finanziamento soci fruttifero al tasso annuo dell’1%. Ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, l’anzidetta operazione di finanziamento soci è da considerarsi di “maggiore rilevanza” e, in quanto tale, è stata sottoposta al preventivo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, che ha espresso parere favorevole sull’interesse della Società alla sottoscrizione del contratto di finanziamento soci, nonché sulla convenienza e correttezza delle relative condizioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, la Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico, con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob, il Documento Informativo relativo all’Operazione, redatto ai sensi dell’articolo 5 del suddetto Regolamento Consob. Il Gruppo Landi Renzo ha inoltre avviato il processo di integrazione strategica con Idro Meccanica, che sta avendo un andamento particolarmente positivo in termini di ingresso ordini per applicazioni idrogeno. Si comunica inoltre che la Posizione Finanziaria Netta di Idro Meccanica al 31 Dicembre 2021 era negativa per Euro 1.820 migliaia.