La Unahotels vince contro Treviso: 67-62

REGGIO EMILIA – L’Unahotels guidata da coach Attilio Caja (ritornato a guidare il gruppo squadra a seguito della negatività al tampone Covid-19) dopo la qualificazione ai quarti in Fiba Europe Cup, trova la via del successo al cospetto della Nutribullet Treviso Basket.

Primo quarto

Al tip-off gli sguardi di Cinciarini, Hopkins, Johnson, Olisevicius, Thompson si incrociano con quelli di Akele, Dimsa, Jones, Russell, Sokolowski. Il match viaggia lungo il binario dell’equilibrio sino alle battute finali del primo atto dove a spuntarla, di misura, è la compagine di casa (19 – 17).

Secondo quarto

Tra le file biancorosse a risplendere è la coppia Olisevicius/Strautins in grado di arrecare problematiche alla retroguardia trevigiana. La formazione ospite però non demorde tanto da arrivare, al suono della campanella dell’intervallo, a condurre il match per 40 – 42.

Terzo quarto

Il terzo set non attira l’attenzione dello spettatore a causa degli errori commessi da entrambe le formazioni in fase di costruzione di gioco. Nonostante ciò è l’Unahotels ad avere un passo in più rispetto al diretto rivale (53 – 52).

Quarto quarto

Gli uomini di coach Caja scoppiettano e blindano il risultato sul 67 – 62.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET: 67 – 62

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Baldi Rossi ne, Strautins 6, Colombo ne, Diouf 4, Cinciarini 12, Johnson 8, Olisevicius 18, Thompson 4, Hopkins 8, Crawford 7, Bonacini ne. Allenatore: Caja.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Vettori, Bortolani 5, Akele, Faggian, Imbrò 3, Jones 9, Chillo 5, Sims 6, Sokolowski 12, Dimsa 12, Russell 10. Allenatore: Menetti.

Arbitri: Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino, Marco Catani.

Parziali: 19 – 17; 21 – 25; 13 – 10; 14 – 10.