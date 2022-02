La Unahotels crolla ad Anversa contro i Telenet Giants

REGGIO EMILIA – La Pallacanestro reggiana crolla ad Anversa, in Fiba Europe Cup, contro i Telenet Giants e getta al vento l’occasione di qualificarsi matematicamente ai quarti di finale. I belgi vincono per 101-59. I biancorossi, guidati in panchina dal vice-allenatore Federico Fucà a causa dell’assenza di coach Attilio Caja (fermato dal Covid), partono malissimo e non riescono più a recuperare, perdendo l’imbattibilità nel girone. 28-16, 44-25 e 76-35 i parziali nei primi tre-quarti di gara per Anversa, con l’Unahotels che si risveglia a risultato ormai compromesso. 26 punti di Brown, 15 di Krutwig e 11 di Mwema nei Telenet Giants Anversa, 13 punti di Hopkins, 9 Crawford e Cinciarini nella Pallacanestro Reggiana.

Il tabellino

ANVERSA: Brown 26, Krutwig 15, Mwema 11, Fridriksson 10+9a,Tiby 9, Rogiers 7, Van Den Eynde 6, Hinds 5, N.De Ridder 4, Donkor 3, Despalier 2, T. De Ridder 3.

REGGIANA: Hopkins 13, Crawford 9, Cinciarini 9,Strautins 8, Olisevicius 7, Diouf 7,Bonacini 4, Johnson 2