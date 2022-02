REGGIO EMILIA – La Reggiana stende il Grosseto con tre gol di Lanini, Contessa e Rosafio. I granata giocano un grande primo tempo segnando due gol in quattro minuti poi, complice forse anche un po’ stanchezza dopo il match infrasettimanale di Olbia, calano nella ripresa e permettono al Grosseto di accorciare le distanze con Nocciolini. Ci pensa poi Rosafio, al 92′, a mettere in cassaforte il risultato. Con questo risultato i granata agganciano di nuovo il Modena in testa alla classifica a 65 punti (Foto Bucaria).

Primo tempo

La Reggiana parte fortissimo e segna due gol in 4 minuti. Il primo, al 13′, dopo un calcio punizione conquistato da Sciaudone, è un missile su punizione di Lanini, imparabile, che si va ad insaccare sotto l’incrocio dei pali dopo aver toccato la parte interna della traversa. Il secondo, al 17′, è di Contessa, su assist di Cigarini. L’ex catanzaro lascia rimbalzare la palla e poi scarica un sinistro su cui nulla può Barosi. I granata non mollano e cercano ancora il gol. Al 20′ una bella ripartenza di Lanini, palla in mezzo con “velo” di Cigarini e conclusione rasoterra di Sciaudone tra le braccia di Barosi. Applausi a scena aperta del pubblico del Città del Tricolore.

Al 25′ Scappini si divora il 3 a 0 su un asssist perfetto di Cigarini. Al 41′ si vede il Grosseto: bella azione di Boccardi con una conclusione rasoterra sporcata da Venturi e deviata in angolo con l’aiuto del palo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Nocciolini tira alle stelle. Il primo tempo si chiude con due occasioni per la Reggiana. Al 43′ c’è una serpentina in area di Lanini che dà la palla a Sciaudone che tira in porta con Barosi che alza in angolo. Poi al 45′, su calcio d’angolo di Cigarini, Scappini si esibisce in una rovesciata da applausi e mette in rete, ma il gol viene annullato per fallo in attacco.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia senza cambi, ma al 48′ il Grosseto deve sostituire Peretti che esce in barella dopo un duro scontro di gioco fra gli applausi del pubblico. Al suo posto entra Ciolli. Al 51′ il Grosseto, che sembra un po’ più pimpante rispetto al primo tempto, va in attacco: spiovente da destra e palla sul secondo palo per il sinistro di Nocciolini che spedisce il pallone in curva sud. Al 55′ carica il destro Raimo, ma il suo destro va a sbattere contro la schiena di Cigarini. Al 61′ D’Angelo viene ammonito e quindi, essendo diffidato, salterà la partita di mercoledì con il Gubbio.

Al 62′ due cambi per la Reggiana: entra Porcino ed esce Contessa ed entra Libutti ed esce Guglielmotti. Doppia sostituzione anche per gli ospiti: esce Piccoli ed entra Bruzzo, esce Boccardi ed entra Arras. Il Grosseto, come detto, è più pericoloso nel secondo tempo, complice anche una Reggiana troppo chiusa in difesa. Al 66′ Nocciolini accorcia le distanze e, al termine di un’azione insistita, colpisce con il destro al volo sul secondo palo e batte Venturi.

Al 70′ Diana fa entrare Rosafio per Scappini e Arrighini per Lanini alla ricerca di forze fresche per cercare la terza rete. Il Grosseto, però, continua a spingere e a credere nel pareggio, ma i nuovi innesti del mister granata danno i loro frutti e la Reggiana riprende a macinare gioco, rendendosi pericolosa soprattutto in contropiede. Ed è proprio il nuovo innesto Rosafio a segnare al 92′ su assist di Muroni. I granata chiudono così la partita e sfiorano addirittura il 4-1 con Cigarini al 95′.