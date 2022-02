REGGIO EMILIA – La Reggiana cade, per la prima volta in stagione, dopo ventisette partite perdendo 2-1 contro il Gubbio. Una sconfitta pesante per i granata che perdono la vetta del campionato con il Modena, vittorioso nel pomeriggio, avanti ora di tre punti. La squadra di Diana deve rammaricarsi per le tante occasioni sprecate che l’avrebbero potuta portare in vantaggio nel secondo tempo prima del 2-1 dei padroni di casa

Il Gubbio mette subito in chiaro che ha voglia di giocarsela a viso aperto. I padroni di casa trovano il gol dopo sedici minuti con Mangni che sfrutta una ripartenza di Bonini e, con un sinistro all’angolo, batte Venturi. Il vantaggio dura solo cinque minuti: da una punizione calciata da Cigarini arriva il pari con Cremonesi che raccoglie sul secondo palo una sponda di Libutti e, di testa, deve solo spingerla in rete.

La Reggiana prova a prendere il controllo della partita sfruttando un maggiore possesso palla che, però, non porta a vere occasioni da rete mentre il Gubbio prova a colpire in ripartenza. Sul finire del primo tempo grande occasione sprecata da Mangni che, servito da Arena, calcia alto da ottima posizione.

Nella ripresa, i granata partono all’attacco determinati a vincere. Sciaudone, dopo neanche trenta secondi, manca la rete con un tap-in da posizione molto favorevole trovando prima una deviazione e poi il palo a salvare Ghidotti. Il pressing emiliano prosegue con i tentativi di Zamparo e Muroni. Prima dell’ora di gioco sì riaffacciano in avanti i padroni di casa con Malaccari che, da destra, premia l’inserimento di Mangni che però di piatto non riesce a tenere basso il pallone.

La Reggiana torna ad attaccare con Sciaudone che spreca un’altra occasione calciando fuori su suggerimento di Cremonesi. Quando il gol della Reggiana sembra ormai nell’aria, il Gubbio sì ritrova di nuovo in vantaggio sfruttando alla perfezione un calcio piazzato con Migliorini che, di testa, mette in rete. I granata, a questo punto, accusano il colpo: Diana inserisce Scappini e Arrighini in avanti per tentare il tutto per tutto senza però avere l’effetto sperato, soprattutto per merito di Ghidotti. Il portiere umbro nel recupero prima respinge un tiro da fuori di Lanini e poi compie una grande parata su una deviazione di testa ravvicinata di Scappini.

Il tabellino

AS GUBBIO 2

AC REGGIANA 1

MARCATORI: al 17’ st Mangni (G), al 21’ st Cremonesi (R), 27’ st Migliorini (G).

AS GUBBIO: Ghidotti, Formiconi (dal 37’ st Aurelio), Bonini, Redolfi, Migliorini, Cittadino, Spalluto (dal 32’ st Tazzer), Malaccari, Bulevardi (dal 25’ st Di Noia), Arena (dal 25’ st Fantacci), Mangni (dal 32’ st Sarao).

A disposizione: Meneghetti, Francofonte, Sainz Maza, Lamanna, Righetti.

Allenatore: Vincenzo Torrente.

AC REGGIANA: Venturi, Rozzio, Rosafio (dal 27’ st Arrighini), Cigarini, Neglia (dal 16’ st Contessa), Luciani, Libutti, Cremonesi (dal 27’ st Scappini), Zamparo (dal 16’ st Lanini), Sciaudone (dal 34’ st Rossi), Muroni.

A disposizione: Voltolini, Camigliano, Marconi, Guglielmotti.

Allenatore: sig. Aimo Diana.

DIRETTORE DI GARA: sig. Ermanno Feliciani di Teramo con Assistenti il sig. Francesco Ciangaglini di Vasto (CH) e il sig. Michele Somma di Castellamare di Stabia (NA); IV ufficiale di gara: sig. Mattia Ubaldi di Roma 1.

NOTE: Ammoniti: Cigarini (R), Mangni (G), Sciaudone (R), Rozzio (R), Fantacci (G), Bonini (G). Calci d’angolo 0-7.