La Reggiana pareggia con l’Ancona: 1-1

REGGIO EMILIA – Circa cinquecento tifosi reggiani, pur di supportare la propria squadra, affrontano il vento gelido che soffia tra le mura dello stadio Del Conero di Ancona. La Reggiana padroneggia nel possesso palla, ma numerosi sono gli errori individuali che consentono ai padroni di casa di portarsi in vantaggio con Sereni dagli undici metri. A rendere mite la temperatura è poi il goal di Rosafio.

Primo tempo

La Reggiana indossa la bianca divisa da trasferta, dal canto suo l’Ancona Matelica mette in mostra i colori bianco-rosso. Analizzando il calcio giocato: a vedere, per primo, il proprio nome riportato sul libro dei cattivi è Gasperi, reo di intervento scomposto ai danni di Guglielmotti. Allo scoccare del settimo minuto di gioco la pennellata di Cremonesi dipinge il legno, non la rete. I granata, spinti dall’urlo bellico di Diana, provano ad avanzare sul campo di battaglia, impresa ardua dato che la linea difensiva dorica non si lascia cogliere impreparata.

Vi è spazio per osservare Guglielmotti, da distanza ravvicinata, spedire la sfera in fondo al sacco ma, a spegnere la gioia allo stesso giocatore è l’assistente di linea che lo pesca in posizione di offside. Cremonesi si erge ancora una volta protagonista provando a sorprendere Avella che, d’istinto, salva la propria patria. Il match si infiamma tanto è vero che arriva qualche colpo proibito e il direttore di gara, al fine di sedare gli animi, si avvale del cartellino giallo. Il primo atto termina sul risultato di perfetta parità (0 – 0).

Secondo tempo

L’incontro arde più che mai e l’arbitro Giordano applica provvedimenti disciplinari. Al sessantaduesimo Radrezza commette un’ingenuità tattica tale da favorire la ripartenza avversaria; sulla palla piomba Faggioli che, una volta incuneatosi nell’area di rigore nemica, viene steso da Luciani. E’ calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sereni, conclusione potente e angolata tale da trafiggere Venturi. Mister Diana opta per l’inserimento di forze fresche nel tentativo di ritemprare l’animo ferito dei suoi uomini.

A onor di cronaca: Faggioli, con a carico già un’ammonizione, atterra brutalmente Cigarini e finisce anzitempo sotto la doccia. La Reggiana va a segno con D’Angelo, ma ancora una volta a svolazzare in aria è la bandierina dell’assistente di linea. Si assiste a un vero e proprio assedio granata. Assedio che viene premiato all’ottantatreesimo quando Rosafio genera un tiro a giro che va a baciare il palo per poi regalare il pareggio ai propri compagni. Un punto che ha il gusto amaro e ora il gioco passa nelle mani del Modena che domani sera affronterà, nel posticipo serale, il Pescara.

Il tabellino

ANCONA MATELICA – A.C. REGGIANA: 1 – 1

Marcatori: 62’ Sereni su calcio di rigore (A), 83’ Rosafio (R).

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Di Renzo, Iotti, Masetti, Noce; Delcarro (dal 87’ Palesi), Gasperi (dal 81’ Papa), Iannoni; Sereni (dal 86’ Bianconi), Faggioli, Del Sole (dal 63’ Moretti). A disposizione: Maurizii, Ruani, Sabattini, Tofanari, Vitali, Vrioni. Allenatore: Gianluca Colavitto.

A.C. REGGIANA (3-5-2):Venturi; Luciani, Cremonesi, Camigliano (dal 59’ Rosafio); Guglielmotti (dal 76’ Scappini), Radrezza (dal 66’ Muroni), Cigarini, Sciaudone (dal 66’ D’Angelo), Contessa; Zamparo (dal 66’ Arrighini), Lanini. A disposizione: Libutti, Marconi, Neglia, Porcino, Rossi, Voltolini. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Michele Giordano sez. di Novara (Assistenti: Marco Lencioni sez. di Lucca, Alberto Ruben Arena sez. di Torre del Greco. IV ufficiale: Veronica Vettorel sez. di Latina).

Note – Espulso: Faggioli. Ammoniti: Gasperi, Cigarini, Guglielmotti. Angoli: 1 – 12. Recupero: 2’ pt. – 5’ st.