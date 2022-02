La Reggiana espugna Olbia con un rigore di Lanini

REGGIO EMILIA – La Reggiana vince 1-0 nella sua trasferta in Sardegna contro l’Olbia, grazie a un gol di Lanini su rigore nel secondo tempo, e aggancia a quota 62 punti in testa alla classifica il Modena. Partita non facile, per i granata, nel primo tempo con i padroni di casa pericolosi in almeno due occasioni. Poi la Reggiana nel secondo tempo, grazie anche ai cambi di Diana e al fatto che i padroni di casa restano in dieci, non trova difficoltà a portare a casa il match.

Primo tempo

Diana parte con quattro novità: schiera Cremonesi in difesa, D’Angelo debutta dal primo minuto e tornano anche Neglia e Arrighini in attacco con Zamparo. Al 5′ la prima occasione per i granata con Arrighini che tira in porta, ma il pallone finisce alto nella curva dei 250 tifosi granata arrivati ad Olbia. Al 10′ affondo di Contessa a sinistra, palla sul secondo palo dove c’è Guglielmotti che serve in mezzo Arrighini che non controlla bene. Al 14′ grande occasione per l’Olbia con una conclusione di Biancu, dentro l’area, che termina fuori di poco.

Al 26′ nuova occasione per i padroni di casa con Ragatzu che riceve dalla trequarti e poi carica il destro che finisce fuori di poco alla sinistra di Venturi. Un po’ in difficoltà i granata in questa parte centrale del match che rischiano molto con i contropiedi dell’Olbia. Stesso copione al 33′ con Ragatzu pericoloso sulla destra che serve Biancu che prova a piazzare il tiro, ma trova Venturi pronto.

Gli uomini di Diana si scuotono un po’ verso la fine del primo tempo. Al 37′ cross di Neglia dalla trequarti con D’Angelo che, provando ad imitare il celebre gol di Maradona contro l’Argentina ai mondiali dell’86, anticipa il portiere e segna, ma tocca la palla con la mano. Questa volta, però, l’arbitro e più attento del suo collega in Messico e ammonisce il giocatore granata. Al 40′ risponde l’Olbia con un destro a giro di Biancu fuori di poco. Al 42′ buona ripartenza granata con Neglia che cerca D’Angelo sul secondo palo, ma l’ex Avellino non ci arriva per poco di testa. Al 43′, infine, traversone in mezzo di Contessa da sinistra, Guglielmotti sul secondo palo prova a saltare ma, anche qui, non ci arriva

Secondo tempo

Le due formazioni tornano in campo senza cambi. Al 50′ prima occasione per i granata con Neglia che, di sinistro, tira con palla di poco a lato. Al 52′ Pinna viene ammonito per un intervento irregolare su Guglielmotti. Al 58′ tripla sostituzione per la Reggiana. Entra Cigarini al posto di D’Angelo, Lanini sostituisce Zamparo e Libutti entra al posto di Guglielmotti. Al 64′ Emerson viene ammonito per perdita di tempo. Passa un minuto e al 65′ Biancu scocca dal limite un tiro rasoterra pericoloso che sfiora il primo palo. Al 66′ sostituzione nell’Olbia: entra Chierico ed esce Ladinetti. Al 68′ esce Neglia ed entra Rosafio per la Reggiana.

Al 71′ c’è un lancio fantastico di Cigarini per Arrighini che viene steso in area da Travaglini. E’ rigore. Il giocatore dell’Olbia viene espulso e Lanini va sul dischetto e non sbaglia. Uno zero per al Reggiana. Al 74′ sostituzione nell’Olbia. Entra Belloni ed esce Arboleda. Al 76′ cambio anche nella Reggiana con Muroni che entra al posto di Arrighini. Al 79′ deviazione in rete di Lanini su cross di Contessa, ma è fuorigioco. All’82’ Camigliano viene ammonito per un fallo su Udoh. All’84’ ripartenza dei granata con Muroni che dà la palla a Lanini che carica il destro dal limite: palla fuori.

All’86’ doppia sostituzione nell’Olbia. Entra Occhioni esce Lella ed entra Saira esce Udoh. All’88’ pericolosi i padroni di casa con Biancu che ci prova con un destro che si spegne sul fondo. Poi non ci sono più grandi spunti di gioco e la partita si chiude al 94′ con la vittoria dei granata.