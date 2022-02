La Reggiana batte il Pescara e riaggancia il Modena

REGGIO EMILIA – La Reggiana vince 2-0 contro il Pescara e aggancia a quota 59 il Modena in testa alla classifica. I granata passano in vantaggio dopo nove minuti con un gol di Zamparo e poi raddoppiano a 10 minuti dalla fine della partita con Radrezza con gli abruzzesi che, nel frattempo, erano rimasti in 10 a causa del doppio giallo a Nzita (foto Bucaria).

Primo tempo

Al 9′ il gol granata. Guglielmotti scappa sulla destra, entra in area eviene buttato giù da Nzita: calcio di rigore. Dal dischetto Zamparo non sbaglia: 1-0. Il Pescara prova a rendersi pericoloso in contropiede ma la retroguardia granata fa buona guardia. Al 29′ palla pericolosa su calcio piazzato del Pescara in area, con Venturi bravo a respingere in angolo. Al 31′ la Reggiana bella conclusione da fuori di Cigarini respinta dal portiere del Pescara.

Secondo tempo

Al 2′ porta tiro-cross di Contessa, con Sorrentino che blocca in due tempi. Ancora protagonista il portiere degli abruzzesi all’8′, quando nega il gol a Zamparo con una bella respinta di piede. Al 24′ Reggiana nuovamente vicina al gol con un gran sinistro al volo di Radrezza che termina di un soffio a lato. Al 28′ grande occasione per il Pescara: cross dalla destra di Clemenza per Cernigoi che viene anticipato in extremis da Zamparo. Al 34′ il raddoppio granata: cross di Arrighini dalla destra in area per Radrezza che al volo mette alle spalle di Sorrentino. Il Pescara cerca di riaprire la partita poco dopo con Ierardi ma Venturi è attento. Termina 2-0.

Il tabellino

REGGIANA – PESCARA 2-0

Marcatori: Zamparo all’8′, Radrezza al 79′.

REGGIANA (3-5-2) Venturi; Contessa, Camigliano, Rosafio (Arrighini al 70′), Cigarini (D’Angelo all’85’), Luciani, Radrezza (Neglia all’85’), Cremonesi, Zamparo (Scappini all’85’), Guglielmotti, Sciaudone. A disposizione: Voltolini, Marconi, Libutti, Porcino, Lanini, Muroni. Allenatore: Aimo Diana.

PESCARA (3-4-3) Sorrentino; Illanes Minucci (Diambo al 66′), D’Ursi (Clemenza al 56′), Ferrari (Cernigoi al 66′), Rauti, Drudi, De Risio (Pontissio al 56′), Pompetti (Frascatore al 76′), Cancellotti, Nzita Theto, Ierardi. A disposizione: Iacobucci, De Gennaro, Rasi, Zappella, Veroli, Blanuta. Allenatore: Gaetano Autieri.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Luca Testi di Livorno e Federico Pragliola di Terni. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1.

Note – Ammoniti: Nzita (P) 36′ pt, Guglielmotti (R) 51′ st, Drudi (P) 62′ st. Espulsi: Nzita (P) 75′ st. Angoli: 3-2 primo tempo, 4-4 secondo tempo. Recupero: nessun minuto per il primo tempo, 3′ secondo tempo.