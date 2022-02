Isolato San Rocco, furto in appartamento: picconate per estrarre la cassaforte

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo che era entrato in un appartamento al civico 9 della Galleria Cavour sotto l’isolato San Rocco. Verso le 21.25 gli agenti, a bordo di una pattuglia della squadra volante, sono intervenuti sul posto, perché una donna aveva detto di sentire, dalla sua abitazione, colpi di martello o piccone provenienti dal palazzo adiacente al suo. Gli agenti hanno visto un uomo che usciva dal civico 9 della Galleria Cavour con un passamontagna nero e un borsone da palestra.

Quando ha visto i poliziotti l’uomo ha alzato il passamontagna e ha detto di essere andato nell’androne dell’ingresso per recuperare il suo borsone con dentro gli attrezzi da lavoro per l’edilizia con cui aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione in un negozio di parrucchiere lì vicino. Era trafelato, sudato e con gli indumenti impolverati. Data l’inverosimile versione fornita, è stato perquisito e nel borsone sono stati trovati una gran quantità di attrezzi, tra cui una mazzetta, diversi piedi di porco differenti per dimensione, due flessibili, due torce per l’illuminazione e altro materiale atto allo scasso, nonché tre chiavi fra cui quella del portone condominiale di Galleria Cavour e due guanti in nitrile di colore azzurro sporchi di polvere di muratura e parzialmente lacerati.

Dopo una rapida osservazione dell’androne del palazzo, gli agenti hanno notato un accesso che portava al tetto e che era stato visibilmente divelto. Attraverso il ponteggio l’uomo era riuscito ad entrare in un appartamento trovato poi completamente a soqquadro e con un muro demolito per sottrarre la cassaforte. Sul posto è arrivato personale della polizia scientifica. Ripercorrendo il probabile tragitto dei ladri, sul tetto, sono state trovate tracce riconducibili all’uomo. Sono state anche guardate le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza comunali presenti in zona. L’uomo è stato arrestato per furto in abitazione aggravato, in concorso. Le indagini proseguono a cura della Squadra Mobile per individuare eventuali complici.