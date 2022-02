Irma e Camillo cercano la famiglia ideale per loro

REGGIO EMILIA – Irma e Camillo, nati il 24 ottobre, futura taglia media. Questi simpatici cuccioli sono ospitati al Rifugio di Castelnovo Sotto in attesa di trovare la famiglia ideale per loro. Hanno circa 4 mesi, ben socializzati con l’uomo e aspettano solo di scoprire il mondo in armonia con le loro esigenze. Si affidano a persone che li integrino nel nucleo familiare, con obbligo di sterilizzazione. Camillo è già vaccinato e microchippato. Disponibilità a controlli pre e post affido e obbligo di contatti con i volontari di riferimento. Per conoscerli Rifugio di Castelnovo Sotto, Cogruzzo di Castelnovo Sotto (verso Meletole) aperto su appuntamento al 328-587.00.06 o 348-101.35.53.