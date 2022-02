Investimenti online: scopriamo le strategie per comprare azioni nel 2022

REGGIO EMILIA – In molti si chiedono quali possano essere le migliori strategie per comprare azioni in questo nuovo anno, dopo il grandissimo interesse che questo settore ha suscitato nell’ultimo biennio. Oggi infatti la modalità d’investimento tradizionale, ovvero quella che prevede l’acquisto di un titolo nell’attesa che questo acquisisca maggior valore, è ancora la più praticata ma non è certamente l’unica. Rispetto a qualche anno fa, questa modalità d’investimento viene però sempre più spesso adottata tramite l’utilizzo dei CFD.

Quest’ultimi sono i cosiddetti contratti per differenza, che permettono di investire sulla quotazione di mercato di un titolo, avendo a disposizione molti più strumenti per gestire tutte le proprie operazioni. I contratti per differenza presentano poi sempre una forbice tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita, un aspetto che permette all’investitore di operare in assenza di commissioni sulle compravendite, in quanto i broker realizzano i loro utili proprio grazie a questa differenza tra prezzo di acquisto e di vendita.

Effettuare degli investimenti online con questa formula è molto più semplice di quanto avveniva in passato, quando le azioni dovevano essere gestite obbligatoriamente tramite uffici postali o consulenti bancari. Un investimento di questo genere è stato infatti decisamente semplificato, sia nella sua “apertura” che nella sua gestione, grazie alle migliori piattaforme per il trading online che includono ottimi strumenti, i quali possono aiutare anche i principianti a investire con maggior sicurezza. A questo proposito, per capire come si comprano azioni online è possibile leggere la guida messa a disposizione da Guidatradingonline.net, che spiega quali sono le operazioni da effettuare per fare trading con le azioni.

Gestire un investimento con i CFD

Ogni persona, dopo aver compreso come si acquistano le azioni utilizzando i CFD, può gestire in modo semplice e veloce i propri investimenti in maniera decisamente facilitata, grazie agli strumenti messi a disposizione dei broker. Ovviamente questo di per sé non assicura mai la riuscita di un investimento, che dipende invece sempre dalla capacità dell’investitore di scegliere dei buoni asset, suddividendo in modo opportuno il proprio budget.

Anche negli investimenti in CFD restano di grande importanza la valutazione delle tempistiche dell’investimento, l’aggiornamento continuo con le novità del settore e la padronanza di sé. Queste componenti sono necessarie all’investitore per mantenere i nervi saldi se le cose non sembrano andare nella direzione sperata e per interpretare correttamente fenomeni e tendenze in atto. Tuttavia, può risultare particolarmente importante integrare alcuni strumenti o comportamenti di gestione di un investimento nella propria strategia per il trading online.

Alcuni di questi sono ad esempio:

La vendita allo scoperto.

L’utilizzo di uno stop loss .

. La ricerca di settori in espansione.

L’uso di segnali e indicatori .

. Aggiornamento continuo tramite news.

La vendita allo scoperto permette di realizzare degli utili anche quando un titolo perde valore, ovviamente prevedendone il giusto andamento. Si tratta di una strategia che comporta un certo margine di rischio e che viene talvolta adottata dai traders, soprattutto negli investimenti a breve termine, su titoli che hanno guadagnato molto negli ultimi giorni e per i quali sono prevedibili delle vendite o su comparti che attraversano un periodo complesso a causa delle congiunture economiche del momento.

Utilizzo di uno stop loss

Lo stop loss è uno strumento di tutela di un investitore, messo a disposizione da quasi tutte le principali piattaforme di trading online. Con il suo apporto, ogni investitore può fissare una cifra massima che è disposto a perdere con ogni singola operazione, nel caso in cui questa non si muovesse nella direzione auspicata. In questo modo, al raggiungimento di tale cifra, scatterebbe la vendita automatica e ciò permetterebbe al trader di limitare le perdite.

Uno stop loss può avere però una duplice funzione, per coloro che desiderano intraprendere una strategia d’investimento particolarmente prudente. Infatti l’importo dello stop loss può essere progressivamente spostato anche in territorio positivo, con modalità leggermente differenti a seconda del broker scelto per fare trading online. Solo per fare un esempio, ipotizzando che un investimento stia fruttando ad un trader un rendimento positivo del 10%, quest’ultimo potrebbe decidere di fissare lo stop loss all’importo che corrisponde ad un +7%.

In questo modo se il titolo continuasse ad acquisire valore, l’investitore potrebbe continuare ad accrescere il suo rendimento, spostando poi nuovamente la soglia dello stop loss. Se invece il titolo dovesse perdere quota, chi ha investito beneficerebbe della vendita automatica che eviterebbe il rischio di perdere tutto il profitto accumulato. In conclusione quindi esistono delle ottime strategie d’investimento che prevedono l’utilizzo dei CFD ma è sempre molto importante muoversi con attenzione e cautela in materia di investimenti online.