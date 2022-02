Incontro Ucraina-Russia, Zelensky: “Senza precondizioni”

ROMA – Concordato un incontro tra Russia e Ucraina in territorio bielorusso: a comunicarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che ha dato il benestare ad un incontro “senza precondizioni” e che il presidente bielorusso Lukashenko ha garantito neutralità (nessun aereo o elicottero in volo) per il tempo del colloquio, oltre che per il tempo necessario per l’arrivo e il ritorno della delegazione ucraina. Intanto, Vladimir Putin ha bollato come “illegittime” le sanzioni impartite alla Russia da Unione europea e Stati Uniti, e ha fatto sapere di aver dato ordine di “mettere le forze di deterrenza dell’esercito russo al più alto livello del regime di allerta“, ovvero quello nucleare.

A Kiev, intanto, si continua a combattere, mentre le forze russe sono riuscite a entrare a Kharkiv, la seconda città del Paese. Le fonti ucraine raccontano di una notte di bombardamenti sempre più pesanti a Kiev. Da Bucha, una cittadina che si trova a 20 chilometri da Kiev, arrivano immagini di carri armati lanciati a velocità per le strade ed edifici residenziali con i vetri in frantumi. Nella città di Kiev ci sono state esplosioni e automobili in fiamme. A Irpin, a una ventina di chilometri da Kiev, si combatte in strada a colpi di mitragliatrice.

ZELENSKY: INCONTRO CON RUSSIA SENZA PRECONDIZIONI

Con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko “abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scrive su Telegram.

“Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina” per i colloqui con la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scrive su Telegram.

SERENI: FIRMATA DELIBERA 110 MILIONI PER GOVERNO DI KIEV

“Il ministro Luigi Di Maio ha firmato questa mattina la delibera con cui la Cooperazione italiana, attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, contribuisce con 110 milioni di euro a sostenere il governo di Kiev. Continueremo a collaborare con Unione europea, Nazioni Unite e le Organizzazioni della società civile per dare assistenza ai più vulnerabili. ‘UkraineUnderAttack’”. Lo scrive su Twitter la Vice ministra degli Esteri, Marina Sereni.

PUTIN ORDINA MASSIMA ALLERTA ALLE FORZE DI DETERRENZA

“Ordino al ministro della Difesa e al Capo dello Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’esercito russo al più alto livello del regime di allerta”. Il presidente della Russia Vladimir Putin lo dice in un video trasmesso da RaiNews24.

“Come vedete i paesi occidentali hanno intrapreso azioni ostili nei confronti del nostro paese”, dice Putin, e “i funzionari più elevati dei paesi piu importanti della Nato si sono espressi in modo molto aggressivo, ostile, nei confronti del nostro paese”.

Azioni ostili “a livello economico”, aggiunge, “mi riferisco a sanzioni illegittime comminate al nostro paese”.

DI MAIO: TUTTA L’UE CHIUDA LO SPAZIO AEREO ALLA RUSSIA

“L’Italia ha deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia. Oggi al Consiglio Affari Esteri straordinario sosterrò un’azione comune di tutti i Paesi UE: tutta l’UE chiuda lo spazio aereo alla Russia”. Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio lo scrive su Twitter (Fonte Dire).