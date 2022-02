Il consiglio comunale ricorda la 18enne morta sul lavoro

REGGIO EMILIA – Il consiglio comunale di Reggio Emilia ricorda Elena Russo, la 18enne morta nei giorni scorsi in un incidente stradale mentre consegnava una pizza a domicilio. “Abbiamo una responsabilità nei confronti della cittadinanza tutta, che deve far sì che i nostri sforzi, all’interno delle istituzioni per quel che la legge ci permette, nei partiti, nelle associazioni e come singoli cittadini, siano focalizzati in particolar modo per permettere che il lavoro o le strade cittadine non siano un fattore di rischio o motivo di tragiche fatalità, ma siano fattore di miglioramento delle condizioni di vita di tutti noi e di chi ci sta accanto”, si legge in una nota congiunta di tutti i gruppi consiliari. Dopo “un momento di silenzio e lutto, nel ricordo di queste persone, possa esserci slancio di azioni concrete per superare le morti sul lavoro”, auspicano le forze politiche.