Gualtieri, scoperto cimitero di auto abbandonate: due denunce

GUALTIERI (Reggio Emilia) – I carabinieri forestali hanno scoperto un cimitero di auto abbandonate (una ventina circa) in un’area di Gualtieri e hanno denunciato due reggiani di 59 e 67 anni per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari, nell’ambito di un servizio di controllo in una ditta di lavorazioni meccaniche del reggiano, hanno trovato 22 veicoli fuori uso in stato di abbandono, senza che la ditta fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

I veicoli erano esposti da tempo alle intemperie ed al conseguente dilavamento in assenza di sistemi di impermeabilizzazione del suolo e smaltimento del percolato ed apparivano, inoltre, abbandonati alla rinfusa con vetri rotti, coperti da vegetazione infestante e, in alcuni casi, con presenza di rifiuti all’interno dell’abitacolo. I carabinieri hanno sequestrato l’area e i veicoli abbandonati.

Ai presunti responsabili è stata notificata una sanzione di 4mila e 133 euro per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di tipo pericoloso.