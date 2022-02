Fugge dopo aver investito un pedone: 35enne denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Fugge dopo aver investito un 50enne a Correggio: 35enne di Reggio Emilia denunciato per fuga a seguito di incidente con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. L’incidente è avvenuto alla fine del mese di novembre a Fosdondo di Correggio. Il 35enne stava percorrendo via Fosdondo quando ha investito un 50enne correggese che, a piedi, percorreva la stessa strada con la stessa direzione di marcia.

Dopo l’investimento il conducente dell’auto non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito. Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118 che hanno portato il ferito in ospedale dove, dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate. I carabinieri di Correggio hanno indagato e sono risaliti al 35enne di Reggio Emilia che è stato denunciato.