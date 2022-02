Finge acquisto di arredi da cucina: svuota il conto del venditore

BORETTO (Reggio Emilia) – Finge un’acquisto di arredi da cucina on line e invece alleggerisce il conto del venditore: denunciato dai carabinieri di Boretto un 18enne bresciano. Una 50enne di Boretto ha pubblicato una inserzione sul web per vendere a 150 euro un tavolo da cucina e 4 sedie, ma, anziché ricevere i soldi, si è ritrovata il conto alleggerito dei 150 euro richiesti per la vendita. E’ stata contattata da un sedicente acquirente che, oltre a mostrarsi molto interessato all’acquisto, si è detto disponibile per effettuare immediatamente il pagamento.

L’unica richiesta avanzata dall’acquirente è stata relativa al metodo di pagamento concordato con la modalità della ricarica del conto attraverso l’utilizzo della postazione Atm. In contatto telefonico con l’acquirente la 50enne, su indicazione dell’interlocutore, ha effettuato una serie di operazioni, ma, anziché ritrovarsi accreditati i soldi richiesti, si è trovata il conto alleggerito di 150 euro. Terminata l’operazione, il truffatore è sparito chiudendo la conversazione.

Quando ha capito di essere rimasta vittima di un raggiro la donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Boretto e ha sporto denuncia per truffa. Dopo una serie di riscontri tra l’utenza telefonica dove era stata intavolata la trattativa e dove erano state date le indicazioni per il prelievo del contante e la carta prepagata dove erano stati versati i soldi, i militari sono risaliti a un 18enne bresciano che è stato denunciato per truffa.