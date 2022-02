Fabbrico, “il bar è mal frequentato”: esercizio chiuso per 5 giorni

FABBRICO (Reggio Emilia) – “Il bar è mal frequentato”, chiuso per 5 giorni un esercizio pubblico a Fabbrico dai carabinieri su provvedimento emesso dal questore, perché il locale è frequentato da pregiudicati anche “importanti” e per fatti che mettono a rischio la sicurezza pubblica come l’intervento per rissa avvenuto il 5 gennaio scorso.

È questa la disposizione della questura di Reggio Emilia nei confronti di un bar di Fabbrico. Il provvedimento è stato eseguito stamattina. L’esercizio dovrà restare chiuso fino al prossimo 17 febbraio compreso per motivi di sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato dopo i controlli effettuati dai militari della stazione di Fabbrico nel corso dei servizi preventivi che hanno consentito di procedere in più circostanze all’identificazione di avventori gravati da precedenti di polizia, anche importanti. I controlli continui e mirati eseguiti dai carabinieri non sono bastati per migliorare la “qualità” degli avventori del bar da qui la decisione dell’Arma di Fabbrico, anche alla luce dell’ultimo episodio (ovvero la rissa del 5 gennaio scorso) di avanzare la proposta di chiusura che è stata accolta dalla questura reggiana.