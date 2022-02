Energia, i parlamentari Pd reggiani: “Governo agisca su gas”

REGGIO EMILIA – “E’ indispensabile un’iniziativa del Governo per lavorare sul tema dell’approvigionamento di gas dopo le difficoltà, anche geopolitiche, che si sono registrate con la Russia”, per “affrontare un’emergenza nazionale che può incidere fortememte sulla crescita registrata dall’economia italiana in questo 2021”. Lo scrivono i parlamentari reggiani del Pd Graziano Delrio, Andrea Rossi, Vanna Iori e Antonella Incerti in una lettera inviata ai coordinatori dell’Anci regionale (Luca Vecchi) e provinciale di Reggio Emilia (Emanuele Cavallaro) in risposta al loro grido di allarme sul caro energia per gli enti locali.

“Siamo quindi a disposizione per raccogliere suggerimenti sollecitazioni e proposte tali da accompagnare gli enti locali e i tanti soggetti coinvolti per pianificare una strategia da condividere con il Governo e le istituzioni”, aggiungono i dem. “Siamo ben consapevoli che anche i Comuni, già fortemente provati dalla crisi pandemica, essendo erogatori di servizi pubblici essenziali siano tra le realtà che stanno risentendo maggiormente degli incrementi energetici tali da mettere in discussione l’approvazione dei bilanci in corso”.

Per questo “come Partito democratico riteniamo che rispondere a queste questioni sia il primo degli impegni politici che il Governo deve assumere”, concludono Delrio, Rossi, Iori e Incerti. Intanto anche il Comune di Parma aderisce alla protesta simbolica lanciata dai sindaci di Cento e Bologna e domani sera spegnerà per mezz’ora le luci del palazzo del municipio.