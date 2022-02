“È stata la mano di Dio” di Sorrentino candidato agli Oscar: tutte le nomination

ROMA – L’Italia vola verso la 94esima edizione degli Oscar. Dopo aver conquistato la Mostra del Cinema di Venezia, aggiudicandosi il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente, ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è ora ufficialmente candidato agli Oscar per il Miglior film straniero. A contendersi la statuetta con lui nella stessa categoria: ‘The Worst Person in the World’, ‘Flee’ e ‘Lunana: A Yak in the Classroom’ e ‘Drive my car’, quest’ultimo candidato anche come miglior film e migliore regia.

A tessere le lodi del film, qualche giorno fa, era stato anche Robert De Niro, dichiarando a Deadline: “Ci sono così tante cose fantastiche in ‘È stata la mano di Dio’, la ricca storia di formazione di Paolo Sorrentino. È un film intensamente personale”. Dopo ‘La Grande Bellezza’, il regista partenopeo potrebbe aggiudicarsi il secondo Oscar, con una pellicola ambientata nella sua amata Napoli e carica di riferimenti autobiografici; storia dell’adolescente Fabietto (Filippo Scotti), alter ego del regista, in bilico tra un doloroso presente e un futuro nebuloso, ma carico di speranze.

Nella notte più importante del cinema ci saranno altri due italiani in corsa per l’Oscar: Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano (l’anno scorso l’ha sfiorato con ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone) e Enrico Casarosa per il film animato Disney ‘Luca’. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 marzo (Fonte Dire).