REGGIO EMILIA – Droga e alcol sulle strade: 11 conducenti nei guai. Controlli dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia nel fine settimana: una patente ritirata e una decina di grammi di droga sequestrati. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno controllato 157 persone e 128 automezzi.

In particolare i carabinieri hanno sorpreso un 52enne scandianese a guidare ubriaco: a lui i carabinieri hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza Dieci conducenti (un 23enne di Scandiano, un 52enne di Castellarano, un 26enne, un 23enne, un 21enne, un 18enne tutti di Reggio Emilia, un 22enne e un 28enne di Correggio, un 27enne di Cavriago e un 18enne di Montecchio Emilia) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 7 grammi di hascisc, 2 di marjuana, 1 di cocaina e 1 di eroina).

Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i dieci verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.