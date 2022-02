Donne, l’Ausl attiva un servizio per gli uomini violenti

REGGIO EMILIA – Si chiama “Liberiamoci dalla violenza” il nuovo servizio attivato dall’Ausl di Reggio Emilia rivolto agli uomini responsabili di maltrattamenti all’interno del nucleo familiare. Per loro – su base volontaria – è disponibile un supporto psicologico da parte di professionisti che opereranno nel centro aperto di recente presso il consultorio familiare della Casa della Salute Nord.

E’ il quarto progetto specifico sul territorio che si affianca a quelli avviati da realtà private come Sum (Servizio Uomini maltrattanti) Cipm (associazione centro italiano per la promozione della Mediazione) e Ctm (centro trattamento maltrattanti). Ogni anno nel reggiano sono oltre 300 le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza “Casa delle donne” per chiedere aiuto e, quando necessario, accoglienza in luoghi protetti.

Per contattare lo sportello “Ldv” dell’Ausl lasciare un messaggio in segreteria chiamando il numero 0522 335630, da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 o scrivere una mail all’indirizzo: ldv@ausl.re.it.