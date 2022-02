Crollo ex cava a Vezzano, il Comune: “Nessun rischio per le case”

VEZZANO (Reggio Emilia) – Nessun pericolo per le abitazioni collocate nei pressi dell’ex cava del monte del gesso sull’appennino reggiano. Lo assicura il Comune di Vezzano comunicando l’esito dei primi controlli fatti sul crollo avvenuto ieri intorno alle 13.30 nella cava, proprietà in parte privata e per la quale già da tempo vige il divieto di accesso.

I rilievi sono stati effettuati con un drone messo a disposizione da un privato cittadino mentre quelli più approfonditi da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, avverranno nei prossimi giorni, non appena si sarà sciolta la neve. Erano previsti in giornata ma lo strato di neve caduto questa notte rende impossibile l’analisi della zona.

Nel frattempo il Comune ha ripristinato interamente la recinzione che delimita l’area e invita tutti i cittadini a rispettare tale confine. Nei prossimi giorni le forze dell’ordine effettueranno passaggi in zona per controllare che non sia valicato.