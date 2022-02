Croce rossa, corso di servizio psicosociale

REGGIO EMILIA – Dal 15 al 22 gennaio scorso alcuni volontari di Croce rossa, psicologi di professione, appartenenti a diversi comitati dislocati in Emilia-Romagna, hanno preso parte a un corso di aggiornamento professionale svoltosi da remoto (nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti) che ha visto la partecipazione di altri colleghi delle regioni Piemonte, Marche, Umbria, Puglia, Calabria e Sicilia. A presentare l’evento: Rosaria Domenella referente nazionale dei SEP (servizio psicosociale) e Siriana Signifredi vice presidente regionale vicario Emilia-Romagna.

La Croce rossa ricorda “che il servizio psicosociale è volto a supportare e tutelare tutti coloro che si sentono sempre più in difficoltà di fronte a una società in costante e caotico mutamento”. Di concerto è andato in scena, nella sede del comitato di Bologna, il corso regionale di terzo livello per operatori sociali di Croce rossa specializzati in ambito emergenza. Tutti i volontari hanno superato le prove a loro assegnate, divenendo così nuove risorse utili a sostenere quelle fragilità psicologiche che possono, in qualsiasi momento, colpire ogni singolo individuo.