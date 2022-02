Covid, sono 16mila i reggiani over 50 mai vaccinati

REGGIO EMILIA – Nella fascia di età 50-64 anni ci sono ancora 9mila e 600 reggiani senza nemmeno una dose, mentre nella fascia dai 65 anni in su sono 6mila e 400. Sono quindi 16mila i reggiani over 50 che non si sono ancora vaccinati. Ricordiamo che il green pass è obbligatorio, dal 15 febbraio, per andare a lavorare. Chi è senza, oltre la multa, viene sospeso senza stipendio.

Il dato è stato fornito oggi nel corso della conferenza stampa settimanale dell’Ausl sull’aggiornamento relativo ai dati Covid nel nostro territorio. Sono invece 64.500 i reggiani che hanno fatto solo due dosi e devono fare la terza.