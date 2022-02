Covid, oggi 99.522 nuovi casi e 433 decessi: continua il calo delle ospedalizzazioni

ROMA – Sono 99.522 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 112.691) e 433 i decessi (ieri 414) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 11.449.601 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 148.167. Sono in tutto 9.083.090 le persone guarite o dimesse e sono 210.353 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 191.938).

Le persone attualmente positive sono in tutto 2.218.344, pari a -109.886 rispetto a ieri (-79.396 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati sono stati 884.893, ovvero 30.444 in meno rispetto ai 915.337 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 12,3%, oggi scende all’11,2%.

Sul fronte del sistema sanitario, continua la discesa delle degenze in ogni area. Sono infatti -324 (ieri -226), per un totale di 19.000 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono -17 (ieri -67) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 1.440, con 114 ingressi in rianimazione (ieri 95) (Fonte Dire).