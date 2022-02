Covid, la Marchesi: “Calo lento dei contagi che ci fa ben sperare”

REGGIO EMILIA – “Assistiamo a una riduzione abbastanza costante dei contagi, ma non è un precipitare dei numeri. Diciamo che è un calo graduale relativamente lento che ci fa ben sperare”. Lo ha detto il direttore generale dell’Ausl nel corso della conferenza stampa settimanale dell’Ausl sull’aggiornamento relativo ai dati Covid nel nostro territorio.

Ha precisato la Marchesi: “Questa settimana siamo stati costantemente sotto i duemila casi. L’incidenza per centomila abitanti è a 1.910, in linea con quella regionale. Cauto ottimismo, dunque, anche se il riflesso sull’ospedale è ancora più lento. Non vediamo grandi stravolgimenti in positivo. Abbiamo 15mila reggiani positivi e una settimana fa eravamo a 20mila”.

Ha aggiunto Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero Santa Maria Nuova: “Avevamo 230 ricoverati covid venerdì scorso e ci siamo mantenuti su questi numeri fino a ieri. Oggi c’è stata la prima inversione di tendenza convincente con 219 ricoverati sui 258 posti disponibili. Gli accessi ai pronto soccorso sono stabili a 360 al giorno, con una media di ingressi di positivi di 22,5 al giorno con dodici ricoveri quotidiani. Stazionaria la situazione in terapia intensiva con pazienti in lento miglioramento. Questo ci preclude di ripartire a pieno regime con l’attività chirugica, perché c’è un impiego massiccio di infermieri e anestesisti in terapia intensiva”.