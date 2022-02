Covid, crolla il numero di classi e di studenti in quarantena

REGGIO EMILIA – Crolla il numero di classi e di studenti in quarantena, nella nostra provincia, dopo l’entrata in vigore, a partire da lunedì scorso, delle nuove regole previste dal decreto del governo per la scuola relative ai contagi in classe che fanno scattare le quarantene, l’isolamento e la Dad.

I dati sono stati forniti oggi, durante l’aggiornamento settimanale dell’Ausl sulla situazione della pandemia nella nostra provincia, dalla dottoressa Emanuela Bedeschi, direttore del dipartimento di sanità pubblica. Siamo passati da 269 a 12 classi in quarantena. Il numero di studenti a casa in quarantena è passato da 3.500 a 96. Oggi ci sono 34 studenti positivi.

Vi riassumiamo, per comodità, le nuove regole del decreto per la scuola che potete trovare e scaricare anche in pdf a questo link.

Nuove regole

Scuole per l’infanzia:

da uno fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza.

dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Scuola primaria:

fino a quattro casi di positività , si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid; inoltre è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid; inoltre è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Scuola secondaria di primo e secondo grado