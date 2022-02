Covid, ci sono più di 8mila studenti a casa da scuola

REGGIO EMILIA – Ci sono 2.458 studenti positivi nella nostra provincia in isolamento e 5.662 in quarantena come contatti. Sono quindi oltre 8mila gli alunni fra gli 0 e i 18 anni, dal nido alle superiori, che sono a casa da scuola. Il dato è stato fornito nel corso della conferenza stampa settimanale dell’Ausl sull’aggiornamento relativo ai dati Covid nel nostro territorio.

Emanuela Bedeschi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl ha dato i numeri sulla scuola: “La settimana scorsa c’erano 420 classi in carico e questa settimana sono 324. Di queste 269 sono in quarantena e sono quindi classi in cui si sono verificati due casi nelle scuole primarie e tre casi in quelle di secondo grado. Fra quelle in quarantena 115 sono nidi e infanzia, 106 scuole elementari e le altre medie (35) e superiori (13). La settimana scorsa c’erano 5.662 studenti in quarantena e oggi ne abbiamo 3.600. Ci sono 187 focolai: 35 nelle scuole medie, 13 in quelle superiori, 104 nelle elementari e 35 nei nidi e scuole dell’infanzia distribuite in tutti i distretti della provincia”.

La Bedeschi ha poi detto, per quanto riguarda il dpcm del 2 febbraio, che ha rivisto le norme sulla gestione del Covid a scuola: “Il testo non ci è ancora arrivato. Attendiamo di leggerlo. Sappiamo che ha generato confusione e preoccupazione per capire da quando potranno essere modificate le regole. Si dovrebbe andare nella direzione di consentire la frequenza a tutte le persone che hanno avuto il ciclo completo della vacinazione da meno di quattro mesi o la dose booster. Abbiamo in accordo con le scuole un prossimo incontro. Però possiamo dire, da quanto è emerso, che le norme dovrebbero essere applicate dal 7 febbraio e che non dovrebbero essere retroattive”.