Correggio, auto fuori strada: grave un 78enne

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via della Pace a Correggio sulla statle 468. L’anziano stava guidando una Citroen Picasso quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio e di Carpi, un’ambulanza e un’automedica. Il 78enne si trova ora ricoverata al Santa Maria Nuova. Per i rilievi la polizia locale dell’Unione Pianura Reggiana.