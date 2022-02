Consulta legalità, il Comune velocizza le procedure

REGGIO EMILIA – Non si è arenata e anzi, da oggi, prenderà decisioni più rapidamente. E’ la Consulta della Legalità presieduta dal Comune di Reggio Emilia in cui siedono, oltre agli altri sindaci del territorio e la Provincia, anche sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria. A dirlo sono il sindaco Luca Vecchi e l’assessore alla Legalità Nicola Tria, annunciando in particolare che, nella seduta di mercoledì scorso, si è costituito un gruppo di lavoro ristretto interno per accelerare l’assunzione di provvedimenti “operativi”.

Il primo cittadino e l’assessore replicano così ad un’interpellanza presentata oggi in sala del Tricolore dal gruppo di “Coalizione civica” sulla presunta scarsa frequenza di riunioni dell’organo. “In questi mesi, pur con le difficoltà del covid, la Consulta ha lavorato sul tema dei protocolli di legalità, in ordine ai controlli sull’urbanistica, i lavori pubblici e l’edilizia privata, di cui uno è stato stipulato di recente con la Prefettura”, sottolinea Vecchi. “A questo si affianca il lavoro che non si è mai interrotto per la formazione nelle scuole”, aggiunge il sindaco.

“Considerando che si era riunita anche poco prima di Natale – conclude Vecchi – credo che la Consulta abbia mostrato un’adeguata assiduità”. Nel 2021, aggiunge l’assessore Tria, “ci siamo resi conto che i meccanismi assembleari erano un po’ ‘pesanti’ e abbiamo deciso di ritararli”. C’è quindi stato “un confronto utile e molto franco per accelerare il lavoro di questo strumento, al termine del quale nessun soggetto componente è uscito”, evidenzia ancora l’assessore. Il progetto, pertanto, “non si è arenato”, conclude.