Come presentare una candidatura spontanea per un lavoro

REGGIO EMILIA – La candidatura spontanea rappresenta, nel momento in cui ci si dedica alla ricerca di un lavoro, una soluzione molto efficace per entrare in contatto con aziende di piccole e grandi dimensioni. Grazie a questo strumento, si ha l’opportunità di farsi conoscere dai recruiter e dai selezionatori di ogni realtà imprenditoriale. Ma come si inoltra una candidatura di questo tipo? In primo luogo, prestando attenzione a ciò che si scriverà nella mail, che già dall’oggetto dovrà indicare il motivo per cui si sta scrivendo all’azienda.

Scrivere una mail per una candidatura spontanea

L’oggetto non può mai mancare e deve essere scritto in maniera sempre chiara e comprensibile: occorre indicare che ci si sta proponendo con una candidatura spontanea e segnalare il ruolo professionale a cui si ambisce. Ovviamente, il cv non deve essere riportato nel testo della mail ma va allegato a parte, tramite un documento redatto in formato pdf. Se si copiasse il curriculum nel corpo del messaggio di posta elettronica, ci sarebbero ripercussioni negative dal punto di vista grafico. D’altro canto, la mail non può essere vuota, solo con il cv in allegato. C’è bisogno di una piccola presentazione, in cui si faccia riferimento all’allegato che viene inoltrato. Per la lettera di presentazione per accompagnare la candidatura serve una particolare attenzione, visto che essa condiziona la prima impressione di chi riceve la mail.

Consigli utili per aumentare le probabilità di successo

Dopo aver mandato la mail, sarà bene controllare la casella di posta elettronica con regolarità, in modo tale da essere certi di rispondere nella maniera più rapida possibile. Nel caso in cui si venga ricontattati dall’azienda (non è detto che accada sempre, ma la speranza è quella) si deve essere pronti a rispondere tempestivamente, indicando la propria disponibilità per un colloquio. Al momento dell’incontro, poi, sarà utile avere con sé una copia del proprio curriculum.

A chi rivolgersi

Ma chi si deve contattare per inviare una candidatura per un posto di lavoro? Dipende. Un buon consiglio è quello di dare uno sguardo alla sezione Lavora Con Noi di ogni sito aziendale. Questa sezione è quella che permette di compilare un modulo attraverso l’inserimento dei propri dati, così da entrare a diretto contatto con i selezionatori. In alternativa, si può anche rispondere a un’offerta di lavoro pubblicata su un giornale o su Internet. Sono davvero numerosi i siti web che mettono a disposizione delle aziende uno spazio in cui pubblicare annunci relativi alla ricerca di personale. Per rispondere, è possibile trasmettere la propria candidatura via posta elettronica o attraverso la piattaforma. Ancora, si potrebbe pensare di contattare direttamente i responsabili aziendali: grazie a LinkedIn non è difficile riuscirci, a differenza di quel che accadeva fino a pochi anni fa. Infine, non è da escludere a priori l’eventualità di recarsi in prima persona negli uffici aziendali.

Che cosa serve per candidarsi

Nella maggior parte dei casi, presentare una candidatura spontanea per una certa mansione richiede di compilare non solo il curriculum vitae ma anche, come si è detto, la mail di accompagno e la lettera di presentazione. Il curriculum non è altro che un documento in cui vengono indicati i titoli di studio, le esperienze e le capacità personali. Esistono varie tipologie di curriculum vitae, e la scelta dell’uno o dell’altro varia in base al contesto. Fino a pochi anni fa erano particolarmente richiesti i curriculum Europass, cioè quelli in formato europeo, che hanno il pregio di fornire tutte le informazioni necessarie in maniera ordinata e pulita. Una soluzione alternativa è rappresentata da curriculum creativo, che si caratterizza per un design originale e personalizzato direttamente da colui che lo scrive.

I video curriculum

Una terza opzione è quella rappresentata dai video curriculum, che sono di moda negli ultimi tempi: in pratica, i candidati usano un video per parlare di sé stessi. Che si punti su un video curriculum o che si scelga di utilizzare un curriculum di formato tradizionale, è sempre e comunque indispensabile essere esaustivi e per quanto possibile sintetici e chiari. Questo vuol dire, tra l’altro, indicare unicamente le informazioni che si reputano più importanti in rapporto al ruolo desiderato. Ovviamente è indispensabile essere sinceri, non millantando il possesso di competenze di cui in realtà non si dispone.

La stesura della lettera di presentazione

Per quel che riguarda la scrittura della lettera di presentazione, non esiste uno standard a cui attenersi, anche se vale comunque la pena di tenere conto di alcune linee guida. È importante, per esempio, provare a far capire per quale motivo si dovrebbe essere scelti dall’azienda a cui ci si sta rivolgendo, mettendo in risalto le proprie competenze e le proprie esperienze. Inoltre, occorre evitare di dare la sensazione che la lettera che si sta inviando sia uguale a quella che è già stata mandata a tante altre aziende. La lettera, insomma, deve essere personalizzata, per esempio con l’inserimento del nome del destinatario. Occorre anche far riferimento all’azienda, magari spiegando perché si pensa di essere adatti proprio a quel posto di lavoro.