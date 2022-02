Cna, webinar sui rincari energetici e come difendersi

REGGIO EMILIA – Da una recente indagine del Centro Studi Cna, emerge che il preoccupante rincaro delle bollette negli ultimi mesi dell’anno ha fatto schizzare la spesa media del 2021 di oltre il 30% rispetto al 2019 per i vari comparti, dalle costruzioni ai trasporti, dal commercio al turismo.

L’impennata dei costi energetici provocherà un taglio dei margini di guadagno per il 77,5% del campione e, oltre a frenare la ripresa economica, metterà a rischio anche la stabilità finanziaria delle imprese. Per supportare le imprese in questa ennesima difficile prova, Cna promuove un primo momento di confronto con un webinar che si terrà martedì 15 febbraio dalle 17.45 in collaborazione con Ali srl, azienda partner Cna fornitrice di energia e gas, per presentare sia i servizi a condizioni agevolate per i soci Cna, sia le strategie più efficaci per contenere gli aumenti.

Dopo l’introduzione del direttore generale Cna Azio Sezzi, Michele Mottola parlerà del macrocontesto energetico attuale e le prospettive per i prossimi mesi; Ivan Lion ed Enrico Vill illustreranno i servizi e le consulenze energetiche proposte (verifica di costi e servizi, diagnosi dinamica).

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito cnare.it. Per info: info@cnare.it