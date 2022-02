Cna pensionati: presentazione eventi Sì Viaggiare 2022

REGGIO EMILIA – Cna Pensionati con la collaborazione dell’Agenzia Fontana Viaggi promuove un webinar gratuito nel quale verranno spiegati nel dettaglio tutti gli eventi e i viaggi in programma nel primo semestre 2022 per Sì Viaggiare.

“Il turismo è da sempre un’occasione importante per socializzare – sostiene Laura Sassi, presidente Cna Pensionati – dedicare del tempo a sé stessi; con la tranquillità che tutto è stato pensato nei minimi dettagli. Viaggiare, conoscere, è un arricchimento culturale per tutti. Il nostro sindacato da anni programmiamo iniziative differenti ma sempre accattivanti, con passione e voglia di regalare sorrisi; soprattutto ora”.

Le iniziative, così come la partecipazione al webinar di presentazione, sono aperte a tutti, pensionati e non, soci e non soci (per i quali è prevista una tariffa differente), ed è un modo per iniziare a conoscere il mondo Cna nella sua interezza, partendo con la socialità, con la sicurezza di viaggiare in modo sereno e senza doversi preoccupare di nulla.

Verrà presentata anche la Festa nazionale Cna Pensionati, che ritorna dopo 2 anni di fermo e prevede un soggiorno mare in Calabria. Per ogni informazione potrete contattare: Monica (mattina 8.30-13.00) tel. 0522-356486 oppure Elena tel. 0522-356488 mail: cnapensionati@cnare.it