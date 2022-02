Cna education: prossimi orientamenti su trasporti, ict, manifattura

REGGIO EMILIA – Il prossimo 28 febbraio, per le classi quarte dell’Istituto Pascal di Reggio Emilia vi sarà un focus su trend di settore, competenze, formazione post diploma con gli interventi di Ughetta Fabris Cna Education e le imprese Ecitalia con Andrea Algeri, leader nelle applicazioni software e prodotti dedicati per la realizzazione di progetti di gestione energetica; Seitel, settore ict e gestione di sistemi di telecomunicazione, con Marco Vezzosi; Packtin, Riccardo De Leo impresa innovativa operante nel settore alimentare, con il recupero di prodotti di scarto dei processi industriali della filiera agroalimentare, (bucce di arancia, mela, pomodoro, polpa di barbabietola etc.) per l’estrazione di biopolimeri utilizzabili in diversi ambiti.

Gli interventi riprenderanno a marzo con indicazioni ai ragazzi di come gestire un colloquio, impostare un curriculum ed utilizzare il personal branding attraverso i social, grazie al sostegno di imprenditrici operanti nella ricerca e selezione, Paola Ligabue e social media marketing, Silvia Ciampa e di Ecipar lavoro.

Il primo marzo, all’Istituto Gobetti (classi quinte), si terrà un seminario con focus su trasporto e logistica con le imprese di Cna Fita: Mirella Ferri di Ferri System, trasporti legali ed eccezionali e Gaspari Viaggi, con Paolo Gaspari, Presidente Cna Fita Ncc Bus e auto, che spiega: “Alla luce della recente indagine sui fabbisogni, a cui molti dei nostri soci hanno risposto con specifiche richieste legate all’introduzione di nuovo personale per fornire un giusto ricambio generazionale al settore trasporto merci e persone, abbiamo immaginato di potenziare le attività di orientamento nelle scuole partendo dalla conoscenza del mestiere, delle tecnologie nel settore e di come questa professione, poco conosciuta e scelta dai ragazzi, possa essere fonte di occupazione e sviluppo. Il senso dei nostri interventi è quello di avvicinarci agli studenti per raccontare un’ attività per la quale c’è molta richiesta di occupazione, anche per futuri percorsi formativi”.

Con l’Istituto d’Arzo, infine, sono in programma alcuni momenti di approfondimento, su un target di studenti delle classi quarte di tutto l’istituto, con particolare attenzione alla manifattura, alla grafica e Ict ma anche a settori meno conosciuti, come quello delle industrie culturali e creative e del biomedicale. Le date saranno rispettivamente quelle del 2 e 3 marzo, online. Oltre a CNA Education, le imprese coinvolte saranno Delinea, Fausto Bigliardi; B.S Manufacturing con Flavio Barani; Archeosistemi, specializzata nel settore dei beni culturali e servizi, con Ivan Chiesi e HNP, settore biomedicale con Stefania Portioli.

Per informazioni, CNA Education, Ughetta Fabris e-mail ughetta.fabris@cnare.it