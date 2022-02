Cinque giovani denunciati per furto, ricettazione e rapina

REGGIO EMILIA – Cinque ragazzini sono stati denunciati per furto, ricettazione e rapina venerdì scorso dalla polizia. Tutto è iniziato verso mezzogiorno quando gli agenti hanno risposto alla chiamata del titolare del negozio “Just in case” di via Emilia San Pietro dove erano appena state rubate due cover per smartphone e un paio di airpods. Gli agenti, poco dopo, hanno individuato nel parcheggio di via Pansa alcuni giovani. Uno di loro aveva con sé una delle due cover rubate. In stazione, poi, la polizia ha identificato un altro gruppo di ragazzi. Uno di questi aveva la seconda cover.

Si è poi presentato un ragazzo che ha raccontato di essere stato picchiato e rapinato, poco prima, da un gruppo di ragazze che lo avevano costretto a consegnare loro un astuccio Eastpak con dentro un orologio Guess e 120 euro. Il giovane ha indicato una ragazza presente come una delle responsabili e la giovane ha ammesso le sue responsabilità e restituito il bottino. Negli zaini dei due ragazzi infine sono stati trovati un paio di jeans neri rubati poco prima nel negozio H&M in centro e un deodorante spray rubato in una profumeria.