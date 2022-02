Castellarano, lupo nel centro commerciale Vittoria

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un lupo nel centro commerciale Vittoria in via Radici Nord a Castellarano. E’ stato avvistato dai carabinieri stanotte. L’animale, in buone condizioni, dopo la passeggiata in centro, si è dileguato per le campagne. Visto che è una specie protetta i militari hanno subito attivato i colleghi della stazione forestale di Scandiano.

L’avvistamento è avvenuto poco dopo mezzanotte quando una pattuglia della stazione di Castellarano, durante un servizio di controllo del territorio, transitando lungo via Radici Nord all’altezza del centro commerciale Vittoria, ha visto l’animale che sbucava dal parcheggio dirigendosi verso via Manganella. Da lì è poi fuggito nelle campagne circostanti verso San Valentino.