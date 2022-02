Castellarano, agricoltore colpito da un ramo: è grave

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un imprenditore agricolo 65enne è rimasto seriamente ferito oggi in un infortunio sul lavoro avvenuto verso mezzogiorno in via Barcaroli a Castellarano. Salito su una pedana di legno incastrata nelle forche del trattore stava potando una pianta, ma è stato colpito da uno dei rami. Ha quindi perso l’equilibrio e, cadendo, ha sbattuto la schiena sui pneumatici del mezzo agricolo. L’uomo è ricoverato con diversi traumi all’ospedale di Reggio. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Castellarano e della medicina del lavoro.