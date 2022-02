CASINA (Reggio Emilia) – Una corriera ha preso fuoco oggi, intorno alle 13, nella galleria del Seminario sulla statale 63 all’altezza di Casina sulla strada per Castelnovo Monti. Sul mezzo c’era solo il conducente che è riuscito ad uscire e a dirigersi verso l’uscita. Le fiamme si sono levate altissime e una densa nube di fumo è uscita dalla galleria. Sul posto, per spegnere l’incendio, tre squadre dei vigili del fuoco. La situazione al momento è sotto controllo. Sul posto è arrivata la polizia stradale che ha chiuso il tratto di strada in entrata e in uscita dalla galleria. Una volta spente le fiamme si dovranno verificare i danni alla calotta della galleria.

