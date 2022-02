Caro bollette, la Cna: “Alcune ditte pensano a rescindere i contratti”

REGGIO EMILIA – “Ci sono aziende che stanno meditando di rescindere i contratti relativi all’energia elettrica con le compagnie e pagare una penale, piuttosto che continuare a produrre con questi costi”. Lo ha detto il direttore di Cna, Azio Sezzi, a margine della conferenza stampa di questa mattina sui fabbisogni professionali delle ditte reggiane rispondendo a una domanda sui rincari delle bollette che stanno mettendo in ginocchio le aziende del nostro Paese.

Ha aggiunto Sezzi: “E’ chiaro che aumenti di questo genere, tenendo fermo il prezzo finale del prodotto, ti erodono tutta la marginalità”. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Giorgio Lugli che ha commentato: “E’ una situazione complicata. L’aumento in questo momento, per certi tipi di imprese molto energivore, è drammatico. Come Cna abbiamo messo disposzione delle nostre imprese un sistema di consulenza energetica e in certi casi riusciamo non dico a risolvere, ma a calmierare questo momento. Chiaro che se diventa un problema strutturale, che si protrare nel tempo, avremo bisogno di interventi del governo per abbassare le bollette”.