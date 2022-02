Albinea, auto si schianta contro betoniera: muore un anziano

ALBINEA (Reggio Emilia) – Si schianta contro una betoniera e perde la vita. E’ successo questa mattina, poco dopo le 8, in via Matteotti ad Albinea. La vittima è un uomo di 82 anni di Albinea, Delmo Incerti, che con la sua Fiat Bravo ha invaso, probabilmente per un malore, la corsia opposta. I vigili del fuoco lo hanno estratto dall’auto, ma per lui non c’era più nulla da fare. Illeso, invece, il conducente della betoniera. Sul posto la polizia municipale delle Colline matildiche.