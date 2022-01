Via della Canalina, furto in un negozio da parrucchiera

REGGIO EMILIA – Furto nel negozio da parrucchiera “Simona parrucchiera” in via della Canalina. I ladri sono entrati ieri, approfittando della festività, forzando una finestra. Una volta dentro hanno rubato alcune decine di euro dal registratore di cassa e una piastra per capelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri per furto aggravato a carico di ignoti.