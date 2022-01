Vandali scuola media Dalla Chiesa, la Lega interroga 4 ministri

REGGIO EMILIA – I roghi di cassonetti dei rifiuti e gli atti vandalici compiuti in queste settimane davanti alla scuola media “Dalla Chiesa” di Reggio Emilia arrivano in Parlamento. La deputata reggiana della Lega Benedetta Fiorini ha infatti presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata ai ministri dell’Istruzione, delle Politiche giovanili, dell’Interno e delle Pari opportunità sugli episodi che si sono verificati il 6, 12, 16 e 21 dicembre scorsi, compreso il danneggiamento dell’auto (rigata e con una gomma tagliata) di un’insegnante dell’istituto.

I sospetti delle Forze dell’ordine reggiane ricadono su un gruppo di ragazzi che, già la scorsa primavera, aveva minacciato e intimidito degli alunni all’uscita dalla scuola, tentato un’effrazione nel vicino asilo nido e avevano avuto comportamenti indisciplinati verso alcune attività commerciali della zona. “Purtroppo, le dinamiche frequenti evidenziano che potrebbe trattarsi di una baby gang ben organizzata e pronta a sfidare il sistema educativo con il rischio di creare danni molto più gravi a strutture e persone”, commenta Fiorni.

Domandando pertanto, “se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda urgentemente adottare per far luce sui vari episodi esposti in premessa e per evitare il ripetersi di fenomeni vandalici, anche promuovendo ogni utile iniziativa atta a recuperare quei ragazzi che sentono in modo particolare il disagio sociale legato al fallimento educativo”.