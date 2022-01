Unahotels, cinque atleti positivi al Covid

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la gara contro Trieste, sono state evidenziate cinque positività all’interno del gruppo squadra: si tratta degli atleti Federico Bonacini, Riccardo Carta, Mikael Hopkins, Justin Johnson ed Arturs Strautins.

I giocatori sono stati subito posti in isolamento domiciliare. L’attività agonistica della prima squadra ripartirà nella giornata odierna con gli atleti negativi, seguendo i protocolli attualmente vigenti. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori tamponi a tutto il gruppo squadra.

La società ha già provveduto ad informare l’ASL di Reggio Emilia, la Legabasket e la Fiba che ha disposto il rinvio della sfida di Europe Cup tra Unahotels Reggio Emilia e Hakro Merlins Crailsheim, originariamente in programma mercoledì 26 gennaio alle 20:30 alla Unipol Arena. Il match verrà recuperato in data da destinarsi. Contestualmente, è stata sospesa la vendita dei biglietti per la partita in questione.