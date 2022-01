Una lettrice: “Sottopasso di San Maurizio sempre allagato”

REGGIO EMILIA – “E’ da diversi mesi che segnaliamo all’ufficio competente del Comune di Reggio Emilia la pessima manutenzione del sottopasso ciclopedonabile di San Maurizio sottostante la rotonda della via Emilia e delle due tangenziali cittadine”.

E’ la signora Eleonora Bonaretti che ci scrive e segnala questo problema. “Più di una volta abbiamo trovato il sottopasso allagato e, per proseguire verso il centro, abbiamo dovuto affrontare in bicicletta e con bambini a seguito la rotonda che collega la via Emilia con le due tangenziali in mezzo a traffico intenso e Tir. Il problema non solo non è stato risolto, ma persiste tanto che ora è sempre allagato e inagibile e dobbiamo affrontare il traffico della rotonda ogni qualvolta dobbiamo recarci verso il centro o portare i figli a scuola dato che non c’è percorso alternativo”

Conclude la signora Bonaretti: “Ci chiediamo quanto durerà ancora il disagio (la mia prima mail più telefonata all’ufficio tecnico del Comune risale ad aprile 2021) e i conseguenti pericoli per quei cittadini che utilizzano mezzi di trasporti ecologici e cercano di educare i propri figli a una mobilità diversa e sostenibile”.